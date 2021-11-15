В Москве подвели итоги акции "Время ранних" в метро. Об этом сообщили в Дептрансе.

Акцию запустили еще в ноябре прошлого года. Так, за год ей воспользовались более 21,5 миллиона пассажиров.

Отмечается, что 5 тысяч 700 человек изменили время своих поездок на более раннее, а на трех станциях в часы пик стало посвободнее. Этот эффект заметили на "Полежаевской", "Кузнецком мосту" и "Октябрьском поле".

Кроме того, стоимость проезда во время акции снизили в половину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.