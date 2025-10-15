Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 октября, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

"Новости дня": две перехватывающие парковки открылись в Преображенском районе

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

"Деньги 24": введение новых правил утильсбора отложат в России до 1 декабря

Режим работы двух станций метро изменится в Москве с 16 октября

Россиянам объяснили перенос повышения стоимости утильсбора

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

"Новости дня": в Метрогородке начали реконструкцию дорог и строительство выезда на МСД

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Стоимость утильсбора на ввозимые в Россию иномарки останется прежней до декабря, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Поправки правительства, принятые в сентябре, вызвали сильный ажиотаж, из-за чего на таможенных пунктах образовались очереди.

Новый многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52 планируют достроить в 2027 году. В будущем он позволит расширить возможности врачей одного из ведущих стационаров столицы. В десятиэтажном здании предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая самые сложные направления.

Московская прокуратура подала более 1,5 тысячи заявлений, чтобы оспорить сделки, заключенные под влиянием мошенников. Речь идет не только о проблемах с кредитами, но и о недвижимости. Например, пенсионерка обратилась в суд из-за того, что якобы продала квартиру под давлением мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

