Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

Стоимость утильсбора на ввозимые в Россию иномарки останется прежней до декабря, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Поправки правительства, принятые в сентябре, вызвали сильный ажиотаж, из-за чего на таможенных пунктах образовались очереди.

Новый многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52 планируют достроить в 2027 году. В будущем он позволит расширить возможности врачей одного из ведущих стационаров столицы. В десятиэтажном здании предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая самые сложные направления.

Московская прокуратура подала более 1,5 тысячи заявлений, чтобы оспорить сделки, заключенные под влиянием мошенников. Речь идет не только о проблемах с кредитами, но и о недвижимости. Например, пенсионерка обратилась в суд из-за того, что якобы продала квартиру под давлением мошенников.

