Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

В центре Москвы ограничено движение. Дептранс сообщает о перекрытии Тверской улицы, Ленинского проспекта и нескольких набережных. В городе принимают временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа, встречу с ним проведет Владимир Путин.

Проезд был ограничен маршруту кортежа. Изменения коснулись трафика на Боровицкой площади, внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, а также на Смоленской улице.

