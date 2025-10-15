Форма поиска по сайту

15 октября, 14:15

Транспорт

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

В центре Москвы ограничено движение. Дептранс сообщает о перекрытии Тверской улицы, Ленинского проспекта и нескольких набережных. В городе принимают временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа, встречу с ним проведет Владимир Путин.

Проезд был ограничен маршруту кортежа. Изменения коснулись трафика на Боровицкой площади, внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, а также на Смоленской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

