15 октября, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

"Новости дня": в Метрогородке начали реконструкцию дорог и строительство выезда на МСД

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Асфальт обновили на Каширской улице в Москве

В России предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать при прогреве машины во дворе

Введение новых правил расчета утильсбора в России отсрочили на месяц

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Московский патруль": более 22 тысяч автомобилей отправили на спецстоянки в 2025 году

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также Рязанском и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения могут возникнуть на 2 Волоколамском путепроводе, на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы и Бережковского моста, а также по обеим сторонам Садового кольца в районе Крымского моста. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

