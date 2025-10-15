В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также Рязанском и Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения могут возникнуть на 2 Волоколамском путепроводе, на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы и Бережковского моста, а также по обеим сторонам Садового кольца в районе Крымского моста. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.