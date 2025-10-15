Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении московской железной дороги (МЖД) до конца года, сообщили в Дептрансе. Эта модель разгоняется до 160 километров в час.

Модернизировали и сами вагоны. Например, третья дверь значительно ускорила посадку и высадку людей. У входных дверей, рядом с сиденьями и в столиках, установили зарядки для гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.