Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года
Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении московской железной дороги (МЖД) до конца года, сообщили в Дептрансе. Эта модель разгоняется до 160 километров в час.
Модернизировали и сами вагоны. Например, третья дверь значительно ускорила посадку и высадку людей. У входных дверей, рядом с сиденьями и в столиках, установили зарядки для гаджетов.
