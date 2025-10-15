Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 06:45

Транспорт

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Асфальт обновили на Каширской улице в Москве

В России предложили запретить продавать бензин несовершеннолетним

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать при прогреве машины во дворе

Введение новых правил расчета утильсбора в России отсрочили на месяц

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Московский патруль": более 22 тысяч автомобилей отправили на спецстоянки в 2025 году

Новые шумоподавляющие кабины в столичном метро будут бесплатными до конца года

Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении московской железной дороги (МЖД) до конца года, сообщили в Дептрансе. Эта модель разгоняется до 160 километров в час.

Модернизировали и сами вагоны. Например, третья дверь значительно ускорила посадку и высадку людей. У входных дверей, рядом с сиденьями и в столиках, установили зарядки для гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика