15 октября, 07:30

Транспорт

Введение новых правил расчета утильсбора в России отсрочили на месяц

Введение новых правил расчета утильсбора в России отсрочили на месяц

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Московский патруль": более 22 тысяч автомобилей отправили на спецстоянки в 2025 году

Новые шумоподавляющие кабины в столичном метро будут бесплатными до конца года

Введение нового механизма расчета утильсбора отложили в России до 1 декабря

Решение по перерасчету утильсбора в России должны принять до 1 декабря

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили после остановки поездов

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

"Новости дня": в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Введение новых правил расчета утилизационного сбора для иностранных автомобилей в России отсрочили на месяц до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу сохранить прежние ставки и продолжить поиск компромиссного решения.

Ранее предложенный проект предусматривал привязку сбора к типу, объему и мощности двигателя с прогрессивным коэффициентом. Для автомобилей с двигателем свыше 160 лошадиных сил, не попадающих под льготу, сумма могла вырасти вплоть до 2 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

