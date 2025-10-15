Введение новых правил расчета утильсбора в России отсрочили на месяц

Введение новых правил расчета утилизационного сбора для иностранных автомобилей в России отсрочили на месяц до 1 декабря. Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу сохранить прежние ставки и продолжить поиск компромиссного решения.

Ранее предложенный проект предусматривал привязку сбора к типу, объему и мощности двигателя с прогрессивным коэффициентом. Для автомобилей с двигателем свыше 160 лошадиных сил, не попадающих под льготу, сумма могла вырасти вплоть до 2 миллионов рублей.

