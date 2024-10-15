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15 октября, 07:15

Транспорт

Новый двухэтажный скоростной поезд будет курсировать между Москвой и Петербургом

Новый двухэтажный скоростной поезд будет курсировать между Москвой и Петербургом

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Москву и Санкт-Петербург свяжет железнодорожный маршрут "Аврора". По нему будут ходить двухэтажные скоростные поезда.

Состав запустят в декабре, он будет ходить дважды в день с зеркальным расписанием с отправлением в 06:00 и 13:50. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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