15 октября, 07:15Транспорт
Новый двухэтажный скоростной поезд будет курсировать между Москвой и Петербургом
Москву и Санкт-Петербург свяжет железнодорожный маршрут "Аврора". По нему будут ходить двухэтажные скоростные поезда.
Состав запустят в декабре, он будет ходить дважды в день с зеркальным расписанием с отправлением в 06:00 и 13:50. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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