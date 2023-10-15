Стало известно, какие книги читают москвичи в метро

Москвичи чаще всего читают в метро "Антоновские яблоки" Ивана Бунина, "Таинственный остров" Жюля Верна и "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Это топ произведений в рамках перезапуска проекта "Книги в метро".

Также в список популярных книг попали "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. Получить бесплатный доступ к более чем трем тысячам произведений могут все пассажиры.

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