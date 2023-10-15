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15 октября, 11:15

Транспорт

В Москве вырастет число станций для электрозарядки автомобилей

В Москве вырастет число станций для электрозарядки автомобилей

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В Москве установят больше зарядок для электротранспорта. Город стремится к тому, чтобы большинство автомобилей на дорогах были электрическими – это существенно поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время пример активного перехода показывает городской транспорт. Парки электробусов расширяются и пополняются новыми моделями. Каковы преимущества экологичных машин? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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