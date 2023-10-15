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15 октября, 07:30

Транспорт

Москвичам рассказали о развитии электрического транспорта в столице

Москвичам рассказали о развитии электрического транспорта в столице

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Парки электробусов в столице расширяются и пополняются новыми моделями. Для того чтобы сделать электрокары более популярными и среди водителей, правительство Москвы планирует увеличить количество электрозарядок. В настоящее время их около 3,5 тысячи.

Переход на электрический транспорт, по мнению экспертов, способен кардинально сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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