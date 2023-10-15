Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 09:30

Транспорт

В ГД РФ внесут законопроект об обязательной регистрации владельцев СИМ на "Госуслугах"

В ГД РФ внесут законопроект об обязательной регистрации владельцев СИМ на "Госуслугах"

Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в столице 14 октября

В Москве разработают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 км

Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока

Темпы программы реновации в Москве увеличатся в два раза

По Шаболовке с 14 октября временно не будут ходить трамваи

Минтранс утвердил новые основания для внеплановых проверок самолетов

Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно

Росстат отметил быстрый рост средней стоимости поездок на такси по столице

Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро

Владельцев самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили обязать проходить регистрацию на "Госуслугах". Внести такой законопроект собираются в Госдуме РФ в понедельник, 16 октября.

По мнению депутатов, в настоящее время правил для таких средств передвижения практически не существует, из-за этого быстро растет число аварий с их участием. После принятия нового закона нарушителей начнут наказывать за нарушение ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНикита ПименовЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика