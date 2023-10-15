В ГД РФ внесут законопроект об обязательной регистрации владельцев СИМ на "Госуслугах"

Владельцев самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили обязать проходить регистрацию на "Госуслугах". Внести такой законопроект собираются в Госдуме РФ в понедельник, 16 октября.

По мнению депутатов, в настоящее время правил для таких средств передвижения практически не существует, из-за этого быстро растет число аварий с их участием. После принятия нового закона нарушителей начнут наказывать за нарушение ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.