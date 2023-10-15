В Москве разработают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 км

Дорожники разрабатывают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 километров в Москве. Он пройдет от Третьего транспортного кольца до Московского скоростного диаметра.

Трасса сможет разгрузить плотный трафик сразу трех магистралей. Только в Текстильщиках проживают почти 200 тысяч человек, а всего в Юго-Восточном административном округе – около одного миллиона жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.