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15 октября, 09:15

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В Москве разработают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 км

В Москве разработают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 км

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Дорожники разрабатывают проект дублера Люблинской улицы протяженностью 13 километров в Москве. Он пройдет от Третьего транспортного кольца до Московского скоростного диаметра.

Трасса сможет разгрузить плотный трафик сразу трех магистралей. Только в Текстильщиках проживают почти 200 тысяч человек, а всего в Юго-Восточном административном округе – около одного миллиона жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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