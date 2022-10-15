Медленные зоны для электросамокатов в Москве продолжат работать после ввода новых правил. С марта будущего года все средства индивидуальной мобильности будут ездить не быстрее 25 км в час, но в особых зонах скоростной режим будет еще ниже. Там электросамокаты будут замедлять минимум до пяти километров в час. Медленные зоны действуют для арендных электросамокатов. Они введены в парках, пешеходных зонах, жилых кварталах и на наиболее загруженных улицах.

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