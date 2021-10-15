Москвичам предложили отгадать станцию метро на Некрасовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Некрасовской линии метро. Она находится на границе двух округов – Центрального и Восточного. Открыли платформу меньше года назад, она станет частью БКЛ. Оформление выбрали в стиле хай-тек – с большими панорамными проемами и историческим панно.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.