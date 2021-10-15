Около 20 тыс человек подключились к системе Face Pay в столичном метро

Около 20 тысяч москвичей уже подключились к системе Face Pay. Оплату лицом запустили на всех линиях метро – это более 240 станций.

Чтобы оплачивать проезд через Face Pay, пассажир должен привязать к сервису через приложение "Метро Москвы" фотографию, банковскую карту и "Тройку". Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете и деньги за проезд спишутся автоматически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.