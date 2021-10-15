40 поездов "Москва-2020" запустят на БКЛ до конца года

На Большой кольцевой линии до конца года появятся 40 современных поездов "Москва-2020". Об этом сообщили в Дептрансе.

Все из-за открытия 10 станций БКЛ. Первый состав уже курсирует.

Эта модель получила международную премию за лучший дизайн. В вагонах комфортно, много места, есть USB-зарядки, интерактивные дисплеи, обеззараживатели воздуха.

В метро поезда "Москва-2020" ходят с прошлого года. В настоящее время они есть на 9 линиях подземки, в том числе на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.