Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро Москвы

Сервис Face Pay, благодаря которому пассажиры могут оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, с 15 октября начал работать на всех линиях и станциях московского метро.

Чтобы оплачивать проезд через Face Pay, пассажир должен привязать к сервису через приложение "Метро Москвы" фотографию, банковскую карту и "Тройку". Вся информация будет надежно зашифрована: камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

После этого нужно подойти к соответствующему турникету, на который укажет наклейка. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете и деньги за проезд спишутся автоматически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.