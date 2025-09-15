Форма поиска по сайту

15 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в пределах Садового кольца. В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

