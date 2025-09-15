Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:30

Транспорт

Прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится с 26 октября

Прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится с 26 октября

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

"Новости дня": 23 маршрута общественного транспорта свяжут Москву и Подмосковье

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Схема движения транспорта изменилась к открытию нового участка Троицкой линии метро

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Четыре новые станции метро открыли ко Дню города в Москве

"Новости дня": Путин и Собянин открыли 4 станции Троицкой линии метро

Собянин: протяженность линии метро увеличилась на 87% в 2025 году

С 26 октября возобновится прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой.

Впервые за 8 лет на маршруте будут курсировать беспересадочные купейные и плацкартные вагоны. Они отправятся в составе поезда "Алма-Ата – Саратов", а затем будут прицеплены к составу "Дербент – Москва".

Прямое сообщение прекратилось в 2017 году из-за снижения пассажиропотока, но теперь его решили восстановить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика