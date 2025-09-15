Прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится с 26 октября

С 26 октября возобновится прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой.

Впервые за 8 лет на маршруте будут курсировать беспересадочные купейные и плацкартные вагоны. Они отправятся в составе поезда "Алма-Ата – Саратов", а затем будут прицеплены к составу "Дербент – Москва".

Прямое сообщение прекратилось в 2017 году из-за снижения пассажиропотока, но теперь его решили восстановить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.