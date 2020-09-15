Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На проспекте Академика Сахарова открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. На маршрут № 90 выйдут порядка 20 трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. Новая трамвайная линия позволила соединить 4 центральных ж/д вокзала и 16 станций метро и МЦД.

"В будний день столичными электробусами и трамваями пользуются в среднем более 1,6 миллиона раз. Это почти 40% от общего числа поездок на городском наземном транспорте. Мы продолжаем постепенно переход на инновационный электротранспорт по поручению Сергея Собянина. Это повышает качество обслуживания пассажиров и улучшает окружающую среду. Сначала года на наземном транспорте с электрической тягой пассажиры совершили более 320 миллионов поездок", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый в России полностью беспилотный трамвай уже совершил более 160 рейсов по маршруту № 10 в районе Строгино. Он курсирует ежедневно по установленному графику.