Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В честь Дня города по Кольцевой линии в Москве курсируют восемь парадных поездов

Москвичи стали чаще сталкиваться с мошенниками при покупке авто

Аэропорт Краснодара возобновил работу после полутора лет перерыва

На нескольких участках МКАД 15 сентября перекроют одну полосу движения

В Санкт-Петербурге начали сварку рельсов для высокоскоростной магистрали

В соцсетях разгорелся спор о праве стоять слева на эскалаторе в метро

Московский таксист заработал более миллиона рублей за месяц

Новая трамвайно-автобусная остановка появилась на Комсомольской площади

"Московский патруль": в столице снизилось число ДТП с пьяными водителями

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На проспекте Академика Сахарова открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. На маршрут № 90 выйдут порядка 20 трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. Новая трамвайная линия позволила соединить 4 центральных ж/д вокзала и 16 станций метро и МЦД.

"В будний день столичными электробусами и трамваями пользуются в среднем более 1,6 миллиона раз. Это почти 40% от общего числа поездок на городском наземном транспорте. Мы продолжаем постепенно переход на инновационный электротранспорт по поручению Сергея Собянина. Это повышает качество обслуживания пассажиров и улучшает окружающую среду. Сначала года на наземном транспорте с электрической тягой пассажиры совершили более 320 миллионов поездок", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый в России полностью беспилотный трамвай уже совершил более 160 рейсов по маршруту № 10 в районе Строгино. Он курсирует ежедневно по установленному графику.

Читайте также
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика