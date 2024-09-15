Новые выделенные полосы появились в трех округах Москвы. Автобусы и электробусы поедут быстрее в Театральном проезде, на Большом Москворецком мосту, улице Земляном Валу, у станции метро "Говорово", на Дмитровском шоссе в районе МКАД, на Осташковском шоссе за МКАД и Рябиновой улице.

Всего по ним будут курсировать 28 маршрутов городского транспорта. Ими пользуются около 350 тысяч пассажиров в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

