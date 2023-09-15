Посвященный правилам безопасности поезд начал курсировать в метро Москвы

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, который посвящен правилам безопасности. Он впервые вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию из электродепо "Владыкино".

В составе – восемь вагонов. Каждый посвящен отдельной тематике – это различные ситуации, с которыми каждый может столкнуться в обычной жизни. Картинки и видеоролики объяснят, например, что делать, если атакуют телефонные мошенники, а также напомнят, зачем в автомобиле нужно пристегивать ремень.