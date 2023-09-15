В Москве обустроили 40 новых остановок общественного транспорта с начала года. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, благодаря этому поездки по городу стали еще удобнее.

Остановочные пункты появились в десяти административных округах столицы. Теперь жителям сразу нескольких районов стало быстрее и проще добираться до социальных и транспортных объектов.

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