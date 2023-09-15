Некоторые столичные улицы будут перекрыты 17 сентября из-за Московского марафона

В воскресенье, 17 сентября, некоторые столичные улицы станут частью маршрута Московского марафона, а поэтому будут недоступными для проезда. В частности, это Лужнецкая, Новодевичья, Кремлевская, Фрунзенская набережные, Крымский и Коровий вал, Большая Ордынка, Тверская улица и Охотный Ряд, а также Крымский, Малый Москворецкий мосты, Театральный и Китайгородский проезд.

У каждого отрезка пути – свое время перекрытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.