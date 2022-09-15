На Сокольнической линии столичного метро появился новый тематический поезд

На Сокольнической линии метро появился новый тематический поезд. Он посвящен 100-летию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России. На ярко-красных вагонах состава можно увидеть самые важные для службы даты.

В вагонах можно узнать об истории Роспотребнадзора. Как сообщили в Дептрансе, новый тематический состав будет курсировать на красной линии метро до 1 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.