Новое семейство Lada и кроссовер на базе Vesta поставят на конвейер в 2024 году. Об этом сообщили в Минпромторге.

Тем временем Lada Xray с производства сняли. Модель больше не будут выпускать из-за высокой доли импортных деталей. Об этом сообщил сообщил официальный представитель АвтоВАЗ Сергей Ильинский.

Ранее на Восточном Экономическом форуме президент компании заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.