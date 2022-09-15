Новости часа: московские аэропорты работают штатно в условиях тумана 15 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские аэропорты работают штатно в условиях тумана, сообщили пресс-службы авиагаваней.

Более десяти набережных реконструируют в столице за пять лет. Об этом заявили столичные власти.

С начала программы параллельного импорта в Россию привезли более 1,3 миллиона тонн товаров. Об этом рассказали в ФТС.