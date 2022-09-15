Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно в условиях тумана 15 сентября

Столица погрузилась в густой туман. Москва напоминала Сайлент Хилл утром 15 сентября.

Такая же картина была и в Московской области. Подмосковный Минтранс посоветовал водителям быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. При этом аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно в условиях тумана, сообщили в пресс-службах авиагаваней.

Что с ситуацией на дорогах, какая видимость сохранилась и что происходит с погодой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.