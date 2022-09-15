На 13 станциях московского метро изменился режим работы эскалаторов

Эскалаторы на 13 станциях метро Москвы начнут поочередно работать на спуск и подъем. Об этом сообщает департамент транспорта.

Речь идет о тех эскалаторах, которые раньше ехали только вверх. На неглубоких станциях вниз пассажиры шли по лестницам. Новый режим работы будет на семи линиях метро, в том числе станции "Крылатское", "Молодежная", "Речной вокзал", "Бульвар Рокоссовского", "Пражская" и другие.

В будущем режим работы эскалаторов может быть изменен и на других станциях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.