Девять станций БКЛ откроют в столице до конца года

До конца 2022 года будут готовы девять станций Большой кольцевой линии метро. Такую информацию сообщили в департаменте строительства Москвы.

Речь идет о станциях "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый Бульвар". За это время там должны закончить основные строительно-монтажные работы, а на "Каширской" и "Варшавской" завершить реконструкцию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.