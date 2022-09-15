Пассажиры столичного метро смогут получить кешбэк с каждой поездки до конца года

До конца года пассажирам столичного метро вернут 10 рублей с каждой поездки. Кешбэк придет автоматически при условии оплаты проезда через систему Face Pay.

Билет обязательно должен быть оплачен картой "Мир" любого банка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.