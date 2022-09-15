На Солнцевской линии метро завершили прокладывать тоннели до станции "Внуково"

Совсем скоро москвичи смогут добраться до аэропорта с помощью подземки. На Солнцевской линии завершили прокладывать тоннели от станции "Пыхтино" до "Внуково".

Сама станция "Внуково" будет светлой и просторной. Оформление – в стилистике гражданской авиации. На стенах вестибюля – портреты авиаконструкторов, выполненные в технике цифровой печати. Также будет дополнительная навигация для пассажиров подземки и тех, кто направляется в аэропорт. Попасть к терминалам будет просто.

Станция расположена на территории паркингов, вблизи терминала А, подземной остановки "Аэроэкспресса" и привокзальной площади. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.