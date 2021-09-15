В Москве выпустили лимитированную "Тройку" с героями мультфильмов Норштейна. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Серию решили выпустить к 80-летию Юрия Норштейна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.