Туры выходного дня в Великий Устюг запустят в ноябре

Туристические поезда из Москвы в Великий Устюг и Кострому запустят в ноябре. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, спрос в этом году огромный. Поэтому решили сделать и туры выходного дня. С 4 ноября можно посетить Деда Мороза с заездом в Вологду, а с 19 ноября еще и в Кострому и все это за один уикенд.

В пятницу вечером поезда будут отправляться из Москвы, а уже ранним утром понедельника туристов привезут обратно. В планах запустить составы и из Санкт-Петербурга, но будут смотреть на спрос. Туры могут сделать и круглогодичными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.