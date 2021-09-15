Загруженность на московских дорогах оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. После аварии в левом ряду перед Митьковским тоннелем машины на внешней стороне Третьего транспортного кольца стоят от Лефортовского тоннеля.

На Люблинской улице из-за стоянки сломавшейся фуры перед перекрестком с улицей Юных Ленинцев образовался затор в сторону центра от улицы Шкулева.

На Варшавском шоссе произошло столкновение в среднем ряду перед развилкой с Каширским шоссе. Машины в направлении центра притормаживают от Чонгарского бульвара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.