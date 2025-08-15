"Новости дня": реконструкцию путей завершили у Площади трех вокзалов

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 01:30

Транспорт

Реконструкцию путей завершили у Площади трех вокзалов в Москве. Они соединяют Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь.

Теперь от станции метро "Красносельская" до Белорусского вокзала снова можно доехать на трамвае – восстановили все пять маршрутов.

Новые пути у Площади трех вокзалов станут частью трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова. Она пройдет от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и позволит впервые создать в городе диаметральные трамвайные маршруты.

Подробнее – в программе "Новости дня".

