15 августа, 01:30Транспорт
"Новости дня": реконструкцию путей завершили у Площади трех вокзалов
Реконструкцию путей завершили у Площади трех вокзалов в Москве. Они соединяют Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь.
Теперь от станции метро "Красносельская" до Белорусского вокзала снова можно доехать на трамвае – восстановили все пять маршрутов.
Новые пути у Площади трех вокзалов станут частью трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова. Она пройдет от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и позволит впервые создать в городе диаметральные трамвайные маршруты.
Подробнее – в программе "Новости дня".