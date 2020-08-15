Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

115 миллионов проходов по биометрии совершили пассажиры городского транспорта. Сервис позволяет не использовать карты и телефон для оплаты проезда и легко подключается в приложении "Метро Москвы".

"Два года назад мы запустили самую инновационную диспетчерскую службу России. Ее сотрудники делают все, чтобы транспорт прибывал вовремя. Сегодня расписание автобусов и электробусов соблюдается на 95%", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В здании Ленинградского вокзала начали работы по интеграции его в систему Московского транспорта. График движения поездов в связи с работами не изменился, к платформам можно пройти – для этого нужно использовать схемы навигации, которые разместили рядом с вокзалом.