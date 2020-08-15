Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 14:30

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Новости Московского транспорта

Движение поездов ограничат на Сокольнической линии метро для подключения‎ новой станции

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Очереди в бизнес-залы появились в российских аэропортах

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Новый съезд обустроили в районе улицы Алабяна в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

115 миллионов проходов по биометрии совершили пассажиры городского транспорта. Сервис позволяет не использовать карты и телефон для оплаты проезда и легко подключается в приложении "Метро Москвы".

"Два года назад мы запустили самую инновационную диспетчерскую службу России. Ее сотрудники делают все, чтобы транспорт прибывал вовремя. Сегодня расписание автобусов и электробусов соблюдается на 95%", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В здании Ленинградского вокзала начали работы по интеграции его в систему Московского транспорта. График движения поездов в связи с работами не изменился, к платформам можно пройти – для этого нужно использовать схемы навигации, которые разместили рядом с вокзалом.

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