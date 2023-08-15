Пассажиры задержанного рейса рассказали об условиях размещения в отеле в Домодедове

Авиакомпания Red Wings отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили пассажирам улететь не 15 августа, а 16 августа. Известно, что вылет в Египет намечен на раннее утро 16 августа.

Пассажиры рассказали, в каких условиях они ждут своего рейса. Известно, что людей разместили в отеле "Аэроотель" в Домодедово, так как задержка рейса составляет 24 часа.

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