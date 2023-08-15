Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:00

Город

Новости часа: Дептранс рассказал, сколько времени пассажиры метро экономят в пути

Новости часа: Дептранс рассказал, сколько времени пассажиры метро экономят в пути

Пассажиры не смогли вылететь в Египет из аэропорта Жуковский

Движение транспорта затруднено на 29-м километре МКАД

Сотни туристов не могут вылететь в Египет из аэропорта Жуковский

Еще около 400 электробусов получит Москва до конца года

В ЦОДД рассказали о дорожном трафике в столице вечером 15 августа

Новости часа: 23 детских сада и 19 школ построят в Москве по программе развития территорий

"Утро": в ЦОДД оценили движение в Москве в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С запуском БКЛ пассажиры начали экономить до 45 минут в день. Об этом рассказал Дептранс.

На участке от Курского вокзала до Железнодорожной 16 и 17 августа изменится расписание поездов. Об этом сообщила ЦППК.

Виртуальные экскурсии по столице проведут для гостей Московского урбанфорума в "Лужниках". В программу форума также включили особые мастер-классы к профессиональному празднику, которые отмечают археологи.

Читайте также
транспортгороддосугвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика