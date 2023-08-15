Новости часа: Дептранс рассказал, сколько времени пассажиры метро экономят в пути

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С запуском БКЛ пассажиры начали экономить до 45 минут в день. Об этом рассказал Дептранс.

На участке от Курского вокзала до Железнодорожной 16 и 17 августа изменится расписание поездов. Об этом сообщила ЦППК.

Виртуальные экскурсии по столице проведут для гостей Московского урбанфорума в "Лужниках". В программу форума также включили особые мастер-классы к профессиональному празднику, которые отмечают археологи.