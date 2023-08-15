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Инспекторы ГИБДД составили 1,3 тыс протоколов в отношении самокатчиков в Москве

Инспекторы ГИБДД составили 1,3 тыс протоколов в отношении самокатчиков в Москве

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1 300 протоколов составили инспекторы ГИБДД в отношении велосипедистов и самокатчиков. Профилактический рейд прошел в Москве в выходные, 12–13 августа. Всего же зафиксировали более трех тысяч нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы еще раз напомнили основные правила для владельцев средств индивидуальной мобильности. Среди них – не отвлекаться во время движения на гаджеты, держать руль двумя руками и не подсаживать на самокат пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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