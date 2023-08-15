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Транспорт

Минтранс предложил сделать необязательным англоязычное дублирование в транспорте

Минтранс предложил сделать необязательным англоязычное дублирование в транспорте

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В Минтрансе предложили сделать необязательным англоязычное дублирование на схемах и указателях в транспорте. Предполагается, что теперь решение о необходимости таких надписей и аудиосообщений будут принимать регионы.

Представители туриндустрии считают, что полностью отказываться от англоязычных указателей не стоит, ведь Россия активно развивает туризм с новыми партнерами и после пандемии восстанавливает с прежними.

В самом ведомстве решение объяснили жалобами граждан, "социально-политической ситуацией в стране" и повышенной информационной нагрузкой на пассажиров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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