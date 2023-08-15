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Пять новых плавучих причалов доставили в Москву для электросудов

Пять новых плавучих причалов доставили в Москву для электросудов

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В Москву доставили пять новых плавучих причалов. Они будут обслуживать электросуда, курсирующие по Москве-реке. Их парк также увеличился. На регулярные маршруты скоро выйдут еще несколько кораблей.

Речные перевозки должны стать полноценным видом общественного городского транспорта, который может работать круглогодично. Для первого маршрута выбрали районы, которые активно развиваются и застраиваются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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