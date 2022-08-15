В РФ предложили отказаться от второго пилота в самолете из-за экономии

В России предлагают избавиться от второго пилота в самолете ради экономии. Его место должен занять виртуальный пилот.

Минпромторг уже разместил соответствующий тендер на портале госзакупок. Начальная цена тендера составляет почти три миллиарда рублей. За эти деньги нужно создать виртуального помощника пилота к концу 2024 года.

Внедрить технологию предлагают как в грузовые, так и в пассажирские самолеты. Перейти к полетам с одним пилотом хотят к 2030 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.