Москвичам предложили ознакомиться со схемами метро и МЦД до конца 2030 года

В Сети появился план развития метро и МЦД до 2030 года. Его опубликовал "МосТрансПроект". Однако схема носит неофициальный характер.

Так, больше 50 новых станций метро откроются до 2027 года. Если рассматривать схему, то на станции "Китай-город" хотят сделать пересадку на МЦД-5. Сам диаметр пройдет от аэропорта Домодедово на юге до Пушкина, Щелкова и Фрязина Ярославского направления.

Трем линиям метро – Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой – присвоили бордовый, синий и черный цвета. Рублево-Архангельскую продлили до Новорижской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.