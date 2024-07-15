Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Впервые за 70 лет на кольцевой линии метро построят новую станцию. Там появится "Достоевская", с нее можно будет сделать переход на салатовую ветку. Планируется, что строительство займет около пяти лет.

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов. По прогнозу синоптиков, непогода может сохраниться до конца суток. Ливни в Москве кратковременные, но очень сильные. Местами образовались временные подтопления, сотрудники Мосводостока сейчас их ликвидируют.

На юго-западе столицы продолжаются работы по благоустройству. Так, в Теплом Стане появится спортивный кластер с футбольным полем, площадкой для волейбола и тренажерами для силовых тренировок.

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