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15 июля, 22:30

Транспорт

Камеры записали более 10 млн случаев превышения скорости в Москве с января 2024 года

Камеры записали более 10 млн случаев превышения скорости в Москве с января 2024 года

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За первую половину 2024 года в Москве дорожные камеры зафиксировали 10 миллионов случаев, когда водители нарушили скоростной режим. В большинстве случаев нарушители превышали скорость до 40 километров в час. Благодаря статистике выяснилось, что порядка 20 тысяч водителей превысили разрешенный показатель скорости более чем на 60 километров.

Как искусственный интеллект отслеживает лихачей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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