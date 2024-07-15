Камеры зафиксировали более 10 млн случаев превышения скорости в столице с января 2024 года

Москва занимает лидирующую позицию среди городов России по безопасности дорожного движения, в этом деле помогают камеры. За первую половину 2024 года они зафиксировали более 10 миллионов случаев превышения скорости.

Каждое шестое ДТП с пострадавшими происходит из-за несоблюдения скоростного режима. За январь – июнь 2024 года в столице данное нарушение стало причиной более 600 аварий.

Насколько сильно превышают скорость нарушители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

