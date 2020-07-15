Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Осенью текущего года планируется запустить первый участок Троицкой линии, на котором будет станция "Университет Дружбы Народов". Ее ждут жители районов Обручевский и Коньково, студенты и сотрудники образовательных и научных учреждений. После открытия путь до ближайшей станции БКЛ "Новаторская" сократится более чем в шесть раз – с 19 до трех минут.

"Московским транспортом пользуются миллионы людей ежедневно. Чтобы пассажирам было комфортно заходить в него, нам важно не только внедрять новые платежные решения, но и ускорять их работу. Оплатить проезд виртуальной "Тройкой" и через СБП можно еще быстрее с новым виджетом приложения "Метро Москвы". Он позволит пассажирам практически мгновенно воспользоваться оплатой по QR-коду", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Внедрение электронных путевых листов для водителей принесло победу Мосгортрансу в национальной цифровой премии. Московское метро – победитель в номинации "Цифровой прорыв" благодаря уникальной билетной системе и цифровым сервисам.