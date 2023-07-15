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17:15

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Новости часа: затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин

Новости часа: затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин

Авиакомпании и аэропорты проверят на нарушения антимонопольного законодательства

Расписание поездов на западном участке МЦД-4 изменилось 15–16 июля

Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров

ФАС инициировала проверку аэропортов и авиакомпаний

Новый электробусный парк открыли в Митине

Затор на Крымский мост увеличивается в обе стороны

Авиакомпании и аэропорты проверят на нарушения антимонопольного законодательства

Расписание поездов на западном участке будущего МЦД-4 поменялось в выходные

ФАС и Генпрокуратура начали проверку цен на авиабилеты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин, пишут СМИ.

Более 60 усадеб отреставрировали в Москве за последние 12 лет, рассказал Сергей Собянин.

На Сокольнической линии Московского метрополитена запустили поезд, посвященный моде и культуре стран БРИКС. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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