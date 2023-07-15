Новости часа: затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Затор на Крымский мост с полуострова за два часа сократился на 100 машин, пишут СМИ.

Более 60 усадеб отреставрировали в Москве за последние 12 лет, рассказал Сергей Собянин.

На Сокольнической линии Московского метрополитена запустили поезд, посвященный моде и культуре стран БРИКС. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.