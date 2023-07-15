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Транспорт

Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров

Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров

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Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 миллионов пассажиров. Сегодня на них ежедневно совершается до 620 тысяч поездок. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, МЦД-1 и МЦД-2 связали более 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, стали транспортной основой Московского региона. За три с половиной года число поездок на МЦД внутри города выросло почти в 2 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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